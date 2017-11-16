16 ноября
Россия
60.25
 
€ 71.17
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

В конце года мост в Крым получит официальное название

Главная Общество
Москва
12:19 16 Ноября 2017
россияне, выборы, название, строительство, мост
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Началось интернет-голосование название для строящегося в Керченском проливе моста в Крым, об этом сообщает информационный центр проекта.

Голосовать предложено за один из пяти вариантов или предложить свое.

«Онлайн-голосование открылось в четверг, 16 ноября, на специальном сайте назовимост.рф Для моста предлагается пять самых популярных вариантов, нужно выбрать один: Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост Воссоединения. Название определит организатор голосования — российское министерство транспорта — после изучения общественного мнения на Крымском и Таманском полуостровах», — об этом сказано в пресс-релизе проекта.

Также на сайте есть графа «свой вариант». «Тем, кто не выбрал имя моста из списка, предлагается поделиться оригинальным названием», — сказано в сообщении инфоцентра «Крымский мост».

Официальное имя моста появится на топографических картах и дорожных информационных указателях, сообщает РИА «Новости».

О том, что мосту нужно название, заявил президент Владимир Путин на большой пресс-конференции в 2016 году. Глава государства предложил узнать мнение людей на этот счет и провести опрос.

Мост, длина которого составляет 19 километров, станет самым длинным в России и соединит полуостров с материковой частью России автомобильной и железной дорогой.

Движение машин по мосту откроется в декабре 2018 года, поездов 1 декабря 2019 года. Общая цена объекта составит 227,9 млрд рублей. Генподрядчиком строительства является компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга.

Фото © официальный информационный сайт строительства Крымского моста

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках

Общество

Новости Москвы: МГУ включили в число 150 лучших университетов мира

МГУ включили в число 150 лучших университетов мира

16.11.2017
Россия

МГУ стал единственным российским вузом, который вошел в этот рейтинг

Новости Москвы: Центробанк призывает не покупать купюры в 200 и 2000 рублей выше номинальной стоимости

Центробанк призывает не покупать купюры в 200 и 2000 рублей выше номинальной стоимости

16.11.2017
Россия

В ЦБ напомнили, что купюры не являются памятными, их тираж не ограничен

Новости Москвы: До 2013 года Всемирное антидопинговое агентство будет находиться в канадском Монреале

До 2013 года Всемирное антидопинговое агентство будет находиться в канадском Монреале

16.11.2017
Россия

WADA решило продлить соглашение с правительством канадской провинции Квебек

Новости Москвы: Защиту на iPhone X обошел 10-летний пользователь

Защиту на iPhone X обошел 10-летний пользователь

15.11.2017
Россия

Ребенок смог обмануть сканер лица Face ID в новом iPhone X, смартфон принадлежит его матери

Новости Москвы: У космодрома «Восточный» построят четыре смотровых площадки

У космодрома «Восточный» построят четыре смотровых площадки

15.11.2017
Россия

Об этом заявили в администрации Амурской области

Новости Москвы: В России вступил в силу запрет на «легкие» сигареты

В России вступил в силу запрет на «легкие» сигареты

15.11.2017
Россия

Также с 15 ноября производители обязаны выпускать пачки сигарет только с устрашающими изображениями

Новости Москвы: В США по Greencard приехали не менее шести подозреваемых в террористической деятельности

В США по Greencard приехали не менее шести подозреваемых в террористической деятельности

15.11.2017
Россия

Один из них — Сайфулло Саипов, обвиняемый в совершении теракта в Нью-Йорке в Хеллоуин

Новости Москвы: На Сахалине поисковики передадут останки японских воинов времен Второй мировой войны спецделегации

На Сахалине поисковики передадут останки японских воинов времен Второй мировой войны спецделегации

14.11.2017
Россия

Представители минздрава Японии прилетят в Южно-Сахалинск, чтобы доставить на родину останки 18 японских солдат

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.