В конце года мост в Крым получит официальное название

Началось интернет-голосование название для строящегося в Керченском проливе моста в Крым, об этом сообщает информационный центр проекта.

Голосовать предложено за один из пяти вариантов или предложить свое.

«Онлайн-голосование открылось в четверг, 16 ноября, на специальном сайте назовимост.рф Для моста предлагается пять самых популярных вариантов, нужно выбрать один: Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост Воссоединения. Название определит организатор голосования — российское министерство транспорта — после изучения общественного мнения на Крымском и Таманском полуостровах», — об этом сказано в пресс-релизе проекта.

Также на сайте есть графа «свой вариант». «Тем, кто не выбрал имя моста из списка, предлагается поделиться оригинальным названием», — сказано в сообщении инфоцентра «Крымский мост».

Официальное имя моста появится на топографических картах и дорожных информационных указателях, сообщает РИА «Новости».

О том, что мосту нужно название, заявил президент Владимир Путин на большой пресс-конференции в 2016 году. Глава государства предложил узнать мнение людей на этот счет и провести опрос.

Мост, длина которого составляет 19 километров, станет самым длинным в России и соединит полуостров с материковой частью России автомобильной и железной дорогой.

Движение машин по мосту откроется в декабре 2018 года, поездов —1 декабря 2019 года. Общая цена объекта составит 227,9 млрд рублей. Генподрядчиком строительства является компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга.



Фото © официальный информационный сайт строительства Крымского моста