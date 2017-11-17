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В России снова начнут продавать билеты на плацкартные места в поездах

Главная Общество
Москва
04:40 17 Ноября 2017
вагоны, билеты, продажа, ржд, места
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В России продавать билеты в плацкартные вагоны снова начнут в пятницу, 17 ноября. Об этом сообщил руководитель ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

«Все решения приняты, всеми органами приняты, зарегистрированы и, как прописано в приказе, 17 числа продажа начинается», — рассказал глава «Российских железных дорог» во время заседания правительства в четверг, 16 ноября.

Во время заседания правительств глава кабмина Дмитрий Медведев потребовал возобновить с середины ноября продажу билетов в плацкартные вагоны, уточняет агентство «Интерфакс». «Есть целый ряд резонансных вещей, не так давно обсуждался вопрос о приостановке продажи билетов на плацкартные и общие вагоны с датой отправления с 1 января 2018 года. Нужно все возобновить прямо с середины этого месяца», — заявил российский премьер-министр.

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