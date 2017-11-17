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Выжившей после при крушении L-410 девочке предстоит операция

Главная Общество
Москва
05:11 17 Ноября 2017
ребенок, операция, хабаровск, крушение, самолет
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Главный врач детской краевой клинической больницы имени Пиотровича Иван Гончаров рассказал, что состояние девочки Жасмины, которая выжила при крушении самолета L-410 у поселка Нелькан в Хабаровском крае, стабильное, но ребенку предстоит операция. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

«Все нормально, все стабильно. Все под контролем, соберем консилиум, проведем. Для нас, вроде как, понятна вся эта ситуация, а консилиум — докторов наших чуть-чуть подкрепить общим мнением», — сказал главный врач детской краевой клинической больницы.

Иван Гончаров также отметил, что дополнительных травм у девочки выявлено не было. О показаниях, по которым будут делать операцию, врач пояснять отказался, так как, отметил он, эти сведения являются личными.

«Все-таки без операции не обойтись. Будут делать в понедельник, 20 ноября», — сказал представитель пресс-службы правительства Хабаровского края.

Некоторое время назад сообщалось, что самолет с пострадавшей девочкой вылетел из Нелькана в Хабаровск.

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