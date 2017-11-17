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Составлена карта с обозначением самых опасных стран мира для путешественников

Главная Общество
Москва
11:50 17 Ноября 2017
страны, опасность, туристы, карта, мединский, проект
Автор: Sibnovosti.ru
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Компания International SOS составила интерактивную карту мира. На ней представители компании отметили наиболее опасные и безопасные для путешественников страны. Карта размещена на сайте компании. Государства обозначили разными цветами в зависимости от от уровня риска для туристов, уточняет РИА «Новости».

Самые опасные для путешествия страны выделены красным цветом: Сирия, Мали, Ливия, Южный Судан, Йемен, Афганистан и Сомали.

Зеленым цветом для путешественников обозначены менее опасные государства: Финляндия, Норвегия и Исландия.

Россия находится в категории государств с «быстро изменяющимся уровнем рисков».

В январе 2017 года Российский союз туриндустрии заявил, что уровень преступности против иностранных туристов в Москве — один из самых низких в мире.

Также было отмечено, что в Москве более безопасно, чем в Токио, Нью-Йорке и других крупных городах. Также уточняется, что российская столица в числе первых организовала специализированную туристическую полицию. 

Фото © AP Photo / Greg Marinovich

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