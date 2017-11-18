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Ростуризм напомнил отдыхающим в США и Европе о возможности террактов

Главная Общество
Россия
09:48 18 Ноября 2017
терракт, европа, новый год, отдых, туризм
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © РИА Новости
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Ростуризм после заявления МИД РФ о возможных терактах в Европе и США призвал туроператоров и россиян, планирующих новогодние поездки, к осторожности.

«Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в страны Европы и США, информировать своих клиентов о возможном наличии угрозы. Ростуризм призывает туристов, планирующих в новогодние праздники отдых в вышеобозначенных странах, учитывать риски при поездках», - говорится на сайте ведомства.

Ранее департамент Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ на своей странице в твиттере сообщил, что в крупных городах США и Европы в период с 20 декабря по 20 января высока вероятность совершения терактов.

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