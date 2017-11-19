Мисс-мира 2017 стала девушка из Индии

Представительница Индии Мануши Чхиллар завоевала титул «Мисс Мира-2017». Конкурс состоялся накануне в китайском городе Санья. Двадцатилетняя индианка опередила представительницу Мексики и Англии, занявших второе и третье места соответственно.

Россиянка Полина Попова, обладательница титула «Мисс Россия-2017» вошла в десятку лучших. Вместе с ней туда пробились девушки из Индонезии, Южной Кореи, Ямайки, ЮАР, Кении и Франции. Всего в конкурсе красоты участвовали представительницы сорока стран.

Сообщается, что новой Мисс-мира 20 лет, она учится в медицинском университете и получает степень бакалавра. Мануши Чхиллар хочет стать кардиохирургом и открыть сеть больниц в сельской местности. Любит заниматься экстремальным спортом на открытом воздухе: летает на параплане, прыгает с «тарзанки», увлекается дайвингом.