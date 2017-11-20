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Семьи жертв авиакатастрофы в Хабаровском крае получат 6,4 млн рублей

Главная Общество
Москва
05:09 20 Ноября 2017
самолет, погибшие, ребенок, лечение, хабаровский, край
Автор: Sibnovosti.ru
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В Хабаровском крае администрация направила на выплаты семьям погибших и пострадавших в крушении самолета под Нельканом 6,4 млн рублей, об этом в понедельник, 20 ноября, сообщает РИА «Новости».

Самолет L-410, который принадлежал ФГУП «Хабаровские авиалинии», разбился в среду днем, 15 ноября, при заходе на посадку в поселке Нелькан Хабаровского края. Погибли два пилота и четверо пассажиров. Всего на борту находились семь человек. Выжила девочка 3,5 лет.

РИА «Новости» сообщают, что деньги родственникам погибших перечислены по распоряжению губернатора региона Вячеслава Шпорта.

«На выплаты единовременных пособий членам семей погибших и пострадавших граждан перечислено 6,4 млн рублей. На организацию захоронения погибших — 480 тысяч рублей. Выплаты начались», — сказано в сообщении.

Некоторое время назад появилась информация, что похороны погибших в авиакатастрофе прошли в субботу. Двоих летчиков похоронили в Хабаровске. Четверых местных жителей — в поселках Нелькан и Джигда, сообщает РИА «Новости».

Пострадавший ребенок проходит лечение в детской краевой больнице имени Пиотровича в Хабаровске. Врачи сообщают об улучшении состояния ее здоровья.

Фото © официальный сайт правительства Хабаровского края 

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