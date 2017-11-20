Работа над продолжением мультфильма «Простоквашино» не нарушает права Эдуарда Успенского

В пресс-службе киностудии «Союзмультфильм» рассказали, что не планируют использовать сюжеты из произведения «Дядя Федор, пес и кот», сообщает агентство ТАСС.



В пресс-службе киностудии пояснили, что работа над продолжением мультсериала «Простоквашино» не нарушают авторские права писателя Эдуарда Успенского.



В ноябре 2016 года, перед началом работы над проектом «Новое Простоквашино», ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» получило согласие у Э. Н. Успенского на создание продолжения легендарных мультфильмов «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино», — рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что «права Эдуарда Николаевича, как автора литературного произведения «Дядя Федор, пес и кот» не нарушаются, поскольку не предполагается использование соответствующих сюжетов».

В пресс-службе киностудии также сообщили, что в течение многих лет Эдуард Успенский в обход правообладателя предоставлял права на персонажей «Простоквашино», например, фабрике мороженого «Альтервест». Отмечается, что «ни киностудия, ни другие авторы мультфильмов «Простоквашино» не получали ни копейки от данных сделок».



Уже с лета этого года, как сообщили в пресс-службе «Союзмультфильма», идут переговоры с Успенским и его представителями о возможном сотрудничестве. Так стороны договариваются об использовании литературных произведений в новых сериях, со стороны киностудии была предложена «беспрецедентная для анимационной отрасли сумма, превышающая 5 млн рублей».

Представители пресс-службы отмечают, что на это предложение «Союзмультфильма» до сих пор не было получено ответа, а «переговоры находились в стадии продолжения до направления Эдуардом Николаевичем данного открытого письма».

«Мы надеемся, что в скором времени конфликт будет исчерпан и мы снова вернемся в русло конструктивных переговоров», — рассказали в киностудии.

Некоторое время назад Эдурад Успенский обратился к российскому президенту Владимиру Путину. Он написал открытое письмо, в котором пожаловался на нарушение его авторских прав киностудией «Союзмультфильм». Текст письма размещен на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

В письме детский писатель сообщает, что «Союзмультфильм» планировал экранизировать истории про «деревню Простоквашино Эдуарда Успенского» без какого-либо согласия со стороны этого самого Эдуарда Успенского».

По его мнению, киностудия уже создала несколько экранизаций мультфильма. Он также отмечает, что договор с ним не заключали. Успенский подчеркнул, что никогда не отказывался от сотрудничества с «Союзмультфильмом», ни разу не судился с ним и «готов был предоставить права на создание новых фильмов на любых разумных условиях».