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Возобновилась работа Керченской паромной переправы

Главная Общество
Москва
07:30 20 Ноября 2017
крым, переправа, деятельность, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Керченском проливе движение паромов между Крымом и Краснодарским краем восстановлено в понедельник утром, 20 ноября, сообщает агентство «Интерфакс». Деятельность возобновлена после ночного простоя из-за окутавшего переправу густого тумана.

«Работа Керченской паромной переправы возобновлена», — сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Переправа закрылась примерно в половине третьего ночи по московскому времени. Некоторое время назад, дважды в субботу, 18 ноября,— утром и днем, работа переправы была прервана из-за плохой видимости. Сильный туман мешал движению паромов днем в воскресенье, 19 ноября.

Керченская переправа (порт «Крым» — порт «Кавказ») является единственной автотранспортной артерией между Крымским полуостровом и остальной частью России. Переправу используют для перевозки пассажиров, машин и грузов.

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