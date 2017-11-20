Возобновилась работа Керченской паромной переправы

В Керченском проливе движение паромов между Крымом и Краснодарским краем восстановлено в понедельник утром, 20 ноября, сообщает агентство «Интерфакс». Деятельность возобновлена после ночного простоя из-за окутавшего переправу густого тумана.

«Работа Керченской паромной переправы возобновлена», — сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Переправа закрылась примерно в половине третьего ночи по московскому времени. Некоторое время назад, дважды в субботу, 18 ноября,— утром и днем, работа переправы была прервана из-за плохой видимости. Сильный туман мешал движению паромов днем в воскресенье, 19 ноября.

Керченская переправа (порт «Крым» — порт «Кавказ») является единственной автотранспортной артерией между Крымским полуостровом и остальной частью России. Переправу используют для перевозки пассажиров, машин и грузов.