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В Перми пройдет прощание со скончавшейся в Шанхае 14-летней моделью

Главная Общество
Москва
10:19 20 Ноября 2017
китай, ребенок, модель, кончина, прощание
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В понедельник, 20 ноября, в Перми пройдет прощание с 14-летней моделью, которая умерла в больнице Шанхая, сообщила РИА «Новости» Эльвира Зайцева, директор пермского модельного агентства, где занималась девочка.

14-летняя пермская модель скончалась 27 октября. В модельном агентстве Перми сообщали, что причиной смерти стал менингит, консул генконсульства России в Шанхае Андрей Куликов сообщил РИА «Новости», что смерть произошла от полиорганной недостаточности. Некоторое время назад российские СМИ сообщали, что в организме умершей девочки обнаружен яд, однако представители следствия эту информацию опровергли.

В Перми после гибели 14-летней девочки в СКР возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Тело ребенка доставили в Россию.

«Известно, что сегодня состоится прощание с Владой Дзюба. Каких либо подробностей про похороны не знаем», — рассказала РИА «Новости» Эльвира Зайцева.

Мать погибшей девочки Оксана Дзюба на странице в соцсети «ВКонтакте» написала, что прощание с ее дочерью состоится в понедельник, 20 ноября.

«Прощание с Владой состоится в понедельник 20 ноября в 12 часов на улице Старцева (Статим)», — сказано в сообщении Оксаны Дзюба.

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