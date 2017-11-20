В Перми пройдет прощание со скончавшейся в Шанхае 14-летней моделью

В понедельник, 20 ноября, в Перми пройдет прощание с 14-летней моделью, которая умерла в больнице Шанхая, сообщила РИА «Новости» Эльвира Зайцева, директор пермского модельного агентства, где занималась девочка.



14-летняя пермская модель скончалась 27 октября. В модельном агентстве Перми сообщали, что причиной смерти стал менингит, консул генконсульства России в Шанхае Андрей Куликов сообщил РИА «Новости», что смерть произошла от полиорганной недостаточности. Некоторое время назад российские СМИ сообщали, что в организме умершей девочки обнаружен яд, однако представители следствия эту информацию опровергли.

В Перми после гибели 14-летней девочки в СКР возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Тело ребенка доставили в Россию.



«Известно, что сегодня состоится прощание с Владой Дзюба. Каких либо подробностей про похороны не знаем», — рассказала РИА «Новости» Эльвира Зайцева.

Мать погибшей девочки Оксана Дзюба на странице в соцсети «ВКонтакте» написала, что прощание с ее дочерью состоится в понедельник, 20 ноября.