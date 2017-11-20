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С 2009 года россияне в два раза чаще берут кредиты

Главная Общество
Москва
12:00 20 Ноября 2017
россияне, кредиты, опрос, деньги
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Нынешний показатель по кредитам у жителей страны в два раза превышает показатель 2009 года. Тогда он был равен 26%, в 2017-м — 57%. Об этом сообщает Всероссийский центр исследования общественного мнения.

Социологи отмечают, что за последние три года доля россиян, у которых есть опыт получения банковских кредитов, выросла с 58% до 67%, в том числе 47% брали кредиты неоднократно. 86% россиян отмечают, что в ближайшие полгода не планируют брать деньги у кредитных организаций.

Самый популярный у жителей России способ найти деньги в случае срочной необходимости занять у близких людей, в этом признались 64%, в 2014 году этот показатель составлял 54%. Почти треть россиян в случае срочной необходимости возьмут деньги в банке 35% против 32% в 2014 году. Такие данные приводит ВЦИОМ по результатам проведенного всероссийского телефонного опроса, который провели 13-15 ноября среди 1800 респондентов.

72% опрошенных, которые сообщили о своих текущих капиталах, полагают, что погашение нынешних кредитов не вызовет серьезных затруднений. В 2009 году так думали 56%. Опасения на этот счет есть у 22% россиян, в 2009 году таких было 37%. Еще 4% считают, что не смогут выплатить кредит.

Чтобы расплатиться с кредитам, необходима заработная плата, такое мнение высказали 75% от числа тех, у кого в семье в настоящее время есть кредит.

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