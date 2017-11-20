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В столице Великобритании будут курсировать автобусы на топливе из кофейной гущи

Главная Общество
Москва
12:17 20 Ноября 2017
кофе, топливо, автобус, великобритания, лондон
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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За год одному автобусу необходимо, чтобы лондонцы выпивали 2,55 млн чашек кофе. Тогда топливо из кофейной гущи обеспечит движение транспорта на год, сообщает международное агентство Reuters. Для красных лондонских автобусов нужна только гуща, остающаяся после заваривания молотого кофе, уточняет агентство.

Новый вид горючего был разработан компанией bio-bean при поддержке Royal Dutch Shell. Горючее представляет собой смесь кофейного масла, полученного из отходов, и обычного дизельного топлива, уточняет ТАСС.

«Это прекрасный пример того, что мы можем сделать, если будем относиться к отходам как к незадействованному пока ресурсу», — прокомментировал основатель bio-bean Артур Кей.

Разработчики биотоплива также поясняют, что среднестатистический житель Лондона выпивает две-три чашки кофе в день, а за год лондонцы «производят» более 200 тысяч тонн кофейной гущи.

В компании пока что bio-bean изготовили из отходов 6 тысяч литров кофейного масла.

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