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В России могут упростить процедуру раздела имущества при разводе

Главная Общество
Москва
12:53 20 Ноября 2017
развод, семья, доход, недвижимость, общественная, палата, инициатива
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Общественной палате России выступили с рекомендацией внести поправки в Семейный кодекс. Планируется, что поправки упростят раздел имущества при разводе, сообщает издание «Известия», ссылаясь на представителя общественной палаты Лидию Михееву.

«Предлагается указывать в Едином госреестре прав на недвижимость, что недвижимость находится в совместном пользовании, чтобы при разводе один из супругов не смог ее продать без согласия второго. Это также поможет покупателям исключить риски с оспариванием сделок», — пишет газета.

Согласно предполагаемым поправкам, бизнес-активы, которые принадлежат одному из супругов, при разводе делиться не будут.

Некоторое время назад сообщалось, что Государственной думе предложили обязать выступающего в качестве инициатора развода в семье платить алименты.

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