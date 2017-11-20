В России могут упростить процедуру раздела имущества при разводе

В Общественной палате России выступили с рекомендацией внести поправки в Семейный кодекс. Планируется, что поправки упростят раздел имущества при разводе, сообщает издание «Известия», ссылаясь на представителя общественной палаты Лидию Михееву.

«Предлагается указывать в Едином госреестре прав на недвижимость, что недвижимость находится в совместном пользовании, чтобы при разводе один из супругов не смог ее продать без согласия второго. Это также поможет покупателям исключить риски с оспариванием сделок», — пишет газета.

Согласно предполагаемым поправкам, бизнес-активы, которые принадлежат одному из супругов, при разводе делиться не будут.

Некоторое время назад сообщалось, что Государственной думе предложили обязать выступающего в качестве инициатора развода в семье платить алименты.