В компании Facebook запрещают пользователям удалять старые публикации

В веб-версии Facebook пропала функция удаления старых записей, сообщает «Газета.ру», ссылаясь на Venture Beat.

Пользователи социальной сети Facebook начали активно жаловаться на невозможность удалить старые посты. При этом в мобильной версии соцсети кнопка «удалить публикацию» осталась на месте.

Скорее всего, в этом нет никакого заговора, уточняют в компании. Функция «удалить публикацию» могла пропасть из-за бага, который до сих пор не был устранен. Несмотря на это, как сообщает «Газета.ру», на момент публикации новости удалить ненужную запись все еще нельзя.

Некоторое время назад стало известно, что Facebook начнет помечать публикации «надежных» СМИ.



Фото © AFP 2017/ Pornchai Kittwongsakul