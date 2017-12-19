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Корабль «Союз МС-07» с новой экспедицией на борту произвел стыковку с МКС

Главная Общество
Москва
12:50 19 Декабря 2017
космос, корабль, космонавт, центр, управление
Автор: Sibnovosti.ru
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Стыковка корабля «Союз МС-07» произошла в 11:39 по московскому времени. Согласно плану, стыковку космического корабля произвели в автоматическом режиме к стыковочному узлу российского сегмента МКС. Процесс стыковки проходил по двухсуточной схеме.

Как уточняет агентство «Интерфакс», ракета с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-07» отправилась с площадки номер 1 на «Гагаринском старте» космодрома «Байконур» в воскресенье, 17 декабря.

На борту транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-07» находятся члены длительной экспедиции МКС-54/55 россиянин Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и японец Норишиге Канаи.

Фото © NASA 

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