Корабль «Союз МС-07» с новой экспедицией на борту произвел стыковку с МКС

Стыковка корабля «Союз МС-07» произошла в 11:39 по московскому времени. Согласно плану, стыковку космического корабля произвели в автоматическом режиме к стыковочному узлу российского сегмента МКС. Процесс стыковки проходил по двухсуточной схеме.

Как уточняет агентство «Интерфакс», ракета с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-07» отправилась с площадки номер 1 на «Гагаринском старте» космодрома «Байконур» в воскресенье, 17 декабря.

На борту транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-07» находятся члены длительной экспедиции МКС-54/55 — россиянин Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и японец Норишиге Канаи.



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