За 2017 года в России изъяли 80 тысяч литров стеклоомывающей жидкости с метанолом

Согласно проверкам Роспотребнадзора, в период с января по декабрь в стране было изъято 80 тысяч литров стеклоомывающей жидкости с метанолом. Жидкость продавали в 350 точках реализации, ее производили на четырех объектах, сообщает «Интерфакс». Нарушителям выписали порядка 400 штрафов на сумму 12,6 млн рублей, об этом информационному агентству сообщили в пресс-службе ведомства.

«По состоянию на декабрь 2017 года территориальными органами Роспотребнадзора проверено более 3,5 тысяч объектов, осуществляющих производство и реализацию стеклоомывающей жидкости», — сказано в официальном сообщении.

Правоохранителям направили более 180 дел, сообщили в ведомстве.

Некоторое время назад специалисты ведомства напоминали россиянам о необходимости внимательно отнестись к выбору стеклоомывателя. Недобросовестные производители используют при его производстве метиловый спирт, от отравления которым в России ежегодно погибает почти тысяча человек.

Длительное воздействие метанола вызывает у человека головокружение, боли в области сердца и печени, приводит к неврастении, вегето-сосудистой дистонии, ухудшению зрения, заболеваниям органов желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей, дерматитам.

«При приеме внутрь смертельная доза метанола для человека равна 30 граммов, но тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано 5-10 граммами вещества», — сообщили в ведомстве.

1200 острых отравлений метанолом в год в 80% заканчиваются летальными исходами.

Использование метилового спирта в средствах по уходу за автотранспортом запрещена, и продажа таких, содержащих метанол, средств в РФ запрещена, напоминает «Интерфакс».