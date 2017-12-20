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Школьник из Нового Уренгоя похудел из-за травли после выступления в бундестаге

Главная Общество
Москва
07:17 20 Декабря 2017
травля, школьники, губернатор, ребенок, германия
Автор: Sibnovosti.ru
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Молодой человек из Ямало-Ненецкого автономного округа Николай Десятниченко, который вступил в бундестаге, похудел на семь килограммов из-за травли. Напомним, вокруг школьника разгорелся скандал после того, как он сделал доклад в Германии. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Кобылкин, сообщает издание «Коммерсантъ».

Он также высказал мнение, что съездил в гости к семью мальчика и убедился, что «это хорошая семья».

«Меня насторожила температура нашего общества — как это сдетонировало. Мы даже не пытались найти какое-то оправдание, сострадание. Начали обзывать нацистом, начали издеваться над мальчиком. А он похудел на семь килограммов, хотя даже не понял, что кого-то задел»,— сказал глава Ямало-Ненецкого автономного округа.

Дмитрий Кобылкин отметил, что школьник заставил всю страну «обратить внимание на учебник по истории и на нашу систему образования».

Некоторое время назад сообщалось, что школьник из ЯНАО Николай Десятниченко назвал солдат вермахта «невинными жертвами» войны во время выступления в бундестаге в Германии. Его выступление вызвало широкий резонанс в СМИ.

Фото © Deutscher Bundestag/ Achim Melde 

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