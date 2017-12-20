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На январские праздники Москва примет больше число китайских туристов

Главная Общество
Москва
09:22 20 Декабря 2017
китай, туристы, столица, праздники, новый год
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Первый заместитель руководителя московского департамента спорта и туризма Алексей Кондаранцев сообщил, что китайские туристы станут самой многочисленной группой из-за рубежа, которые посетят Москву на предстоящих январских выходных.

По его данным, среднегодовая загрузка гостиниц сейчас превышает 70%. Также Алексей Кондаранцев подчеркнул, что в период проведения городских праздников и фестивалей загрузка отелей достигает 85-90%.

«Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года стал еще одним драйвером развития отрасли гостеприимства. На протяжении нескольких последних лет структура турпотока остается неизменной первое место по посещаемости занимают туристы из Китая, и зимний сезон 20172018 годы не станет исключением», — сказал он.

Как сообщает РИА «Новости», окончательные итоги по посещению Москвы в период праздников будут подведены после окончания фестиваля «Путешествие в Рождество». Он начнется в столице 22 декабря.

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