На январские праздники Москва примет больше число китайских туристов

Первый заместитель руководителя московского департамента спорта и туризма Алексей Кондаранцев сообщил, что китайские туристы станут самой многочисленной группой из-за рубежа, которые посетят Москву на предстоящих январских выходных.



По его данным, среднегодовая загрузка гостиниц сейчас превышает 70%. Также Алексей Кондаранцев подчеркнул, что в период проведения городских праздников и фестивалей загрузка отелей достигает 85-90%.

«Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года стал еще одним драйвером развития отрасли гостеприимства. На протяжении нескольких последних лет структура турпотока остается неизменной — первое место по посещаемости занимают туристы из Китая, и зимний сезон 2017—2018 годы не станет исключением», — сказал он.

Как сообщает РИА «Новости», окончательные итоги по посещению Москвы в период праздников будут подведены после окончания фестиваля «Путешествие в Рождество». Он начнется в столице 22 декабря.