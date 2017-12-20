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Приговор по делу Хорошавина вынесут в суде Южно-Сахалинска 22 января

Главная Общество
Москва
09:56 20 Декабря 2017
обвинение, приговор, суд, бывший, губернатор, сахалин
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Суд Южно-Сахалинска рассматривает дело бывшего губернатора региона Александра Хорошавина, а также его подчиненных, которых обвиняют в получении взяток в крупном размере. Приговор по этому делу суд вынесет 22 января, в пятницу, об этом из зала суда передает корреспондент агентства ТАСС.

«Оглашение приговора назначено на 22 января», — сказала судья Елена Поликина.

6 марта суд Южно-Сахалинска начал по существу рассматривать дела экс-губернатора, а также его бывших подчиненных, которых обвиняли в получении взятки в особо крупном размере.

Тогда среди подсудимых были, кроме Хорошавина, его бывший заместитель Сергей Карепкин, экс-советник губернатора Андрей Икрамов и экс-министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области Николай Борисов.

Бывших подчиненных Хорошавина обвиняют в совершении преступлений по статьям «Получение взятки» и «Легализация денежных средств, добытых преступным путем».

Прения стороны обвинения и стороны защиты начались в конце ноября. Представитель гособвинения Денис Штундер 28 ноября во время прений по делу Хорошавина попросил для экс-губернатора Сахалинской области 13 лет колонии строгого режима и 500 млн рублей штрафа, для Карепкина — восемь лет колонии строгого режима и штраф в трехкратном размере взятки, для Борисова — семь лет колонии строгого режима и штраф в двукратном размере от суммы взятки, для Икрамова — 9,5 года в исправительной колонии строгого режима и штраф в 300 млн рублей, сообщает агентство ТАСС.

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