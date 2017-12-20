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В Госдуме продлили действие программы маткапитала до конца 2021 года

Главная Общество
Москва
13:56 20 Декабря 2017
маткапитал, продолжение, госдума, документы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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20 декабря в Госдуме в основном чтении приняли президентский законопроект о продлении программы материнского капитала до конца 2021 года.

Изменения внесут в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». В пояснительной записке сказано, что документ «применяется к правоотношениям, возникшим в связи с рождением (усыновлением) детей в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2018 года».

«В целях сохранения позитивных демографических тенденций в стране законопроектом предлагается продлить действие норм названного федерального закона до 31 декабря 2021 года», — заявил разработчик закона.

ТАСС уточняет, что проектом закона предусмотрены дополнительные возможности для использования материнского (семейного) капитала. Россияне получают возможность задействовать маткапитал «на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, а также на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов».

Так родители смогут использовать средства материнского капитала до достижения ребенком трех лет.

Сейчас до достижения ребенком трех лет маткапитал используют только на уплату первоначального взноса или погашение основного долга и уплату процентов по ипотеке, а также на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Третье чтение законопроекта планируется провести на дополнительном пленарном заседании нижней палаты в четверг, 21 декабря.

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