В российском СПЧ могут пересмотреть «закон Димы Яковлева»

Руководитель Совета по правам человека при президенте России заявил, что нужно пересмотреть «закон Димы Яковлева» в части вопросов усыновления, об этом сообщает РИА «Новости». Отмечается, что для полной отмены этого закона также необходимы шаги со стороны США.

«Закон Димы Яковлева» запрещает усыновлять российских детей гражданами США, документ был принят Госдумой пять лет назад, 21 декабря 2012 года. Этот закон стал ответом на американский «акт Магнитского», его назвали по имени мальчика из России Димы Яковлева, которому было два года. Ребенок погиб в 2008 году в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке. Закон вступил в силу 1 января 2013 года, уточняет РИА «Новости».



«Я думаю, этот закон надо пересматривать и, прежде всего, по вопросам усыновления, с учетом интересов детей. При этом нужно сказать, что в нашей стране в вопросах усыновления достигнут определенный прогресс, но не за счет запретов, а за счет комплексной программы поддержки детей-сирот», — заявил Михаил Федотов РИА «Новости».



Глава СПЧ также подчеркнул, что проблем в этой сфере все равно остается еще много. «Нужно учитывать, что этот закон был реакцией российской стороны на недружественные действия властей США. Поэтому чтобы полностью отказаться от этого закона, нужно, чтобы шаги доброй воли были предприняты и с другой стороны Атлантики. Очень хотелось бы на это рассчитывать», — сказал он.

Российский правозащитник также убежден, что в российско-американских отношениях давно нужно перейти «от наращивания противостояния к взаимному пропагандистскому разоружению».