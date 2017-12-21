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Мигранты на Сахалине не смогут работать на автостоянках

Главная Общество
Москва
07:12 21 Декабря 2017
мигранты, сахалин, работа, запрет, трудосустройство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Администрация Сахалина будет вводить запрет трудоустройства мигрантов на автостоянках и в охранных агентствах, об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на правительство области.

«Подготовлен проект указа губернатора на 2018 год по расширению перечня ограничений трудоустройства мигрантов. По мнению губернатора Олега Кожемяко, иностранцы не должны привлекаться в охранные агентства, которые обеспечивают безопасность социально значимых объектов, например, школ и больниц», — сказано официальном сообщении. Мигранты не смогут работать и на автостоянках.

«Приоритетом для нас является трудоустройство российских граждан. Количество привлекаемых в Сахалинскую область иностранцев должно последовательно снижаться. Сахалинская область - не проходной двор, а приграничный регион России, стратегически важная для страны территория», — приводит пресс-служба слова главы региона.

По его мнению все «вопросы миграции должны находиться под жестким контролем государства».

В пресс-службе заявили, что ограничения на трудоустройство иностранцев в регионе действуют с 2016 года. В список, согласно которому указано действие запретов на привлечение мигрантов, уже входят производство хлеба и кондитерских изделий, автобусный транспорт и такси, ряд направлений торговли и строительства.

Из-за действия мер ограничения для мигрантов за последние два года трудоустроенных россиян в этих сферах увеличилось на 20%.

Доля иностранцев в числе занятых в островной экономике составляет порядка 10%. В этом году мигрантам на Сахалине выдано почти 6,4 тысячи патентов, что на 11% меньше, чем в 2016 году.

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