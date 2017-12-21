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Живодеркам из Хабаровска незначительно смягчили приговор суда

Главная Общество
Москва
11:56 21 Декабря 2017
суд, хабаровск, живопись, гибель, осуждение, приговор
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Хабаровске суд смягчил приговор двум жительницам города, которых обвинили в жестоком обращении с животными. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Срок для Алены Савченко сокращен на три месяца, для Алины Орловой на 10 дней, сообщает корреспондент агентства.

Приговор смягчили из-за того, что по части эпизодов, которые были совершены ранее, истек срок давности.

Приговор подельнику живодерок Виктору Смышляеву суд оставил без изменения.

Сообщается, что осужденные присутствовали на судебном заседании через видеоконференцсвязь.

25 августа по делу хабаровских живодерок суд вынес приговор. Тогда Савченко получила четыре года и три месяца колонии общего режима, Орлова три года и десять дней колонии общего режима.

Обеих признали виновными в жестоком обращении с животными согласно части 2 статьи 245 уголовного кодекса и разбое по части 2 статьи 162 УК России. Савченко также признана виновной в оскорблении чувств верующих часть 1 статьи 148 УК РФ и возбуждении ненависти либо вражды части 2 статьи 282 УК РФ.

Ровесника осужденных Смышляева признали виновным по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», его приговорили к трем годам колонии общего режима, через некоторое время приговор обжаловали.

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