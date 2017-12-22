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В Якутию иностранные туристы приезжают посмотреть северное сияние, сообщил глава республики

Главная Общество
Москва
05:33 22 Декабря 2017
якутия, путешествия, иностранцы, япония, китай
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Туристы со всего мира приезжают в Якутию за впечатлениями. Путешественникам интересно почувствовать на себе экстремальный холод и увидеть северное сияние, сообщил в интервью РИА «Новости» глава Якутии Егор Борисов.
«Китайцам интересно узнать о нашем холоде. Жители других стран тоже интересуются этим, хотят видеть северное сияние — это очень интересное явление, которое не всем россиянам удается увидеть. Якутия притягивает своей красотой и экстремальностью. Попробуйте в минус 60 градусов сесть в автомобиль и поехать на полюс холода — это целое приключение. Это много впечатлений и адреналина», — отмечает глава республики.

Он сообщил, что чаще всего в Якутию приезжают туристы из Японии, Китая, Южной Кореи.

«Приезжала одна японка, которая увлекается фотографией. Она собралась на полюс холода и взяла обычную машину, и, конечно, почти сразу почувствовала силу нашего холода. Она была удивлена, что в минус 45-50 корова идет, птица летит, люди идут по своим делам активная жизнь, никто не замерз. Ей это было все в диковинку. Она добилась со мной встречи и поделилась своими впечатлениями. Заболела и радовалась этому. Говорит: вот простыла, в жизни никогда не простывала, и так от этого хорошо. Новые впечатления человек получил», — рассказал РИА «Новости» Егор Борисов.

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