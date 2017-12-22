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В Китае пройдет церемония открытия самого длинного стеклянного моста в мире

Главная Общество
Москва
06:45 22 Декабря 2017
мост, открытие, китай, парк, природа, испытание
Автор: Sibnovosti.ru
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В китайской провинции Хэбэй откроют самый длинный в мире стеклянный пешеходный мост. Открытие пройдет 24 декабря, сообщает ТАСС, ссылаясь на электронную версию газеты China Daily.

Издание отмечает, что длина моста составит 488 метров, а ширина около двух. Мост соединит два горных пика в местечке Хунъягу в уезде Пиншань. Самый длинный стеклянный мост в мире построили на высоте 218 метров над простирающейся внизу долиной. Для постройки моста понадобилось 1077 стеклянных панелей толщиной около четырех сантиметров, общий вес панелей равен 70 тоннам.

Мост может выдержать вес около 2 тысяч человек, тем не менее представитель компании-оператора сообщил, что одновременно на мосту будут находиться только 500 человек.

До открытия этого сооружения звание самого длинного стеклянного моста в мире носила конструкция в национальном парке Чжанцзяцзе в центральной провинции Хунань. Длина конструкции, которую спроектировал архитектор из Израиля Хаим Дотан, составляет 430 метров, ширина шесть метров. Мост соединяет две горы на высоте около 300 метров. Во время демонстрации его прочности организаторы показали шоу. Тогда по стеклянному мосту проехал двухтонный грузовик, а стеклянный пол пробовали разбить кувалдой.

Национальный парк Чжанцзяцзе известен уникальными видами. Режиссер фильма «Аватар» Джеймс Кэмерон сообщил, что прототипом для летающих скал в картине послужили пейзажи именно этого заповедника.

В 1992 году ЮНЕСКО признала парк объектом всемирного культурного наследия.
 

Фото © Reuters/ Stringer

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