В России впервые торговец наркотиками получил пожизненный срок

Впервые российский суд вынес приговор в виде пожизненного лишения свободы торговцу наркотиками. Об этом в четверг, 21 декабря, написала газета «Коммерсантъ».

Осужден гражданин Таджикистана, его обвиняют в контрабанде наркотических средств в особо крупном размере. По делу об организации преступного сообщества, контрабанде и распространении нескольких сотен килограммов героина также проходят еще 14 граждан этого государства. Государственное обвинение просит лишить их свободы на срок от шести до 25 лет.

У осужденного, который получил пожизненный срок, уже есть судимость за преступления с оборотом наркотиков. В 2003 году суд Пензенской области приговорил его к 10 годам колонии. Через некоторое время его в качестве мигранта экстрадировали на родину, в Таджикистане, спустя несколько лет, отпустили по амнистии.

Как только мужчина освободился, то подделал паспорт и создал преступное сообщество, поставляющее героин из Афганистана и Таджикистана в Россию. Как сообщает «Коммерсантъ», за время своей преступной деятельности наркоторговцы привезли в Россию в грузовых фурах с фруктами порядка 600 килограммов запрещенных веществ.