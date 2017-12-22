24 декабря
Россия
58.32
 
€ 69.13
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

Глава совета директоров Bosco di Ciliegi не поедет на Олимпиаду—2018

Главная Общество
Москва
07:51 22 Декабря 2017
компания, форма, сборная, олимпиада, отказ, поездка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Руководитель совета директоров компании Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович принял решение отказаться от поездки на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, об этом он сообщил в интервью телеканалу Russia Today.

«Я и моя семья приняли решение, что нужно сердечно поблагодарить МОК за приглашение, но отказаться от него. Мы не сможем пользоваться программой гостеприимства, нести факел олимпийского огня, как это полагалось раньше. Нет значит нет», — сказал Куснирович в интервью телеканалу.

21 декабря бизнесмен сделал заявление, что потребует от Международного олимпийского комитета не демонстрировать логотип его компании на Олимпиаде. Он высказал мнение, что решение было принято из-за позиции МОК, который запретил российским спортсменам выступать под национальным флагом.

Bosco di Ciliegi выступает в качестве официального поставщика формы для сотрудников Международного олимпийского комитета. Некоторое время назад компания стала официальным экипировщиком сборной России на Олимпийских играх в Лондоне, Ванкувере, Пекине, Турине и Афинах.

На сегодняшний день новым поставщиком формы для олимпийской сборной России в начале 2017 года стала компания Zasport.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках

Общество

Новости Москвы: В России впервые торговец наркотиками получил пожизненный срок

В России впервые торговец наркотиками получил пожизненный срок

22.12.2017
Россия

На пожизненное заключение осужден гражданин Таджикистана

Новости Москвы: В Китае пройдет церемония открытия самого длинного стеклянного моста в мире

В Китае пройдет церемония открытия самого длинного стеклянного моста в мире

22.12.2017
Россия

Мост длиной 488 метров откроют 24 декабря

Новости Москвы: В Якутию иностранные туристы приезжают посмотреть северное сияние, сообщил глава республики

В Якутию иностранные туристы приезжают посмотреть северное сияние, сообщил глава республики

22.12.2017
Россия

Также Егор Борисов заявил, что путешественников привлекает экстремальный холод

Новости Москвы: Живодеркам из Хабаровска незначительно смягчили приговор суда

Живодеркам из Хабаровска незначительно смягчили приговор суда

21.12.2017
Россия

Краевой суд в Хабаровске смягчил приговор фигуранткам дела о жестоком обращении с животными

Новости России: Канал «Продвижение» обеспечит своим телезрителям отличный Новый год!

Канал «Продвижение» обеспечит своим телезрителям отличный Новый год!

21.12.2017
Россия

Телеканал подготовил для телезрителей увлекательную кинопрограмму и множество сюрпризов

Новости Москвы: Мигранты на Сахалине не смогут работать на автостоянках

Мигранты на Сахалине не смогут работать на автостоянках

21.12.2017
Россия

Местные власти планируют ввести запрет трудоустройства мигрантов на автостоянках и в охранных агентствах

Новости Москвы: В российском СПЧ могут пересмотреть «закон Димы Яковлева»

В российском СПЧ могут пересмотреть «закон Димы Яковлева»

21.12.2017
Россия

Об этом заявил глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов

Новости Москвы: В Госдуме продлили действие программы маткапитала до конца 2021 года

В Госдуме продлили действие программы маткапитала до конца 2021 года

20.12.2017
Россия

В проекте закона предусмотрены дополнительные возможности для использования маткапитала

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.