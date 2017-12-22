Глава совета директоров Bosco di Ciliegi не поедет на Олимпиаду—2018

Руководитель совета директоров компании Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович принял решение отказаться от поездки на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, об этом он сообщил в интервью телеканалу Russia Today.

«Я и моя семья приняли решение, что нужно сердечно поблагодарить МОК за приглашение, но отказаться от него. Мы не сможем пользоваться программой гостеприимства, нести факел олимпийского огня, как это полагалось раньше. Нет значит нет», — сказал Куснирович в интервью телеканалу.

21 декабря бизнесмен сделал заявление, что потребует от Международного олимпийского комитета не демонстрировать логотип его компании на Олимпиаде. Он высказал мнение, что решение было принято из-за позиции МОК, который запретил российским спортсменам выступать под национальным флагом.

Bosco di Ciliegi выступает в качестве официального поставщика формы для сотрудников Международного олимпийского комитета. Некоторое время назад компания стала официальным экипировщиком сборной России на Олимпийских играх в Лондоне, Ванкувере, Пекине, Турине и Афинах.

На сегодняшний день новым поставщиком формы для олимпийской сборной России в начале 2017 года стала компания Zasport.