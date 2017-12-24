ЦБ опубликовал клип с поющей Эльвирой Набиуллиной

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина появилась в клипе ЦБ о новых банкнотах. Он называется «Новые купюры 2000 и 200 рублей странно действуют на людей» и опубликован на официальном канале регулятора на YouTube. Видео уже посмотрели больше 4200 раз.

В клипе девушка-корреспондент пытается заплатить в торговом центре за эскимо купюрой в 2000 руб., на которой изображен Владивосток. Продавец смотрит на новую банкноту с недоверием, но затем начинает петь песню группы «Мумий Тролль» «Владивосток-2000», ей затем начинают подпевать все вокруг.

Председатель ЦБ появляется в клипе всего на две секунды – с 1.39 по 1.41. Она пропевает из песни фразу: «Владивосток-2000».

«При создании ролика ставилась простая задача — донести эту новость до широкой аудитории, в том числе до людей, которые привыкли получать информацию из социальных сетей», — рассказали в пресс-службе ЦБ.

Съемками клипа занималось креативное агентство Red Keds.

«Несмотря на простоту идеи, бились мы над ней очень долго. Команда перерабатывала сюжет до тех пор, пока не получился идеальный вариант, где в центре внимания не апокалиптичный текст песни, а сами банкноты, музыкальная манера исполнения, картинка и, конечно, юмор», — рассказала руководитель отдела стратегии Red Keds Анна Левант.

Напомним, в октябре в ЦБ заявили о введении в оборот банкнот номиналом 200 и 2 тыс. руб. На купюре в 2 тыс. руб. изображен вантовый мост во Владивостоке, который соединяет остров Русский с материком, на другой стороне — космодром Восточный. На купюре номиналом 200 руб. изображены достопримечательности Севастополя: памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический.