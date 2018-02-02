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В России 40% жителей поддерживают идею приравнять сожительство к браку

Главная Общество
Москва
08:36 2 Февраля 2018
россияне, брак, опрос, мужчины, женщины
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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40% жителей страны согласны приравнять сожительство к браку, но в целом российское общество не готово согласиться с этой идеей. Об этом «Интерфаксу» сообщили социологи ВЦИОМ.

Данные исследования свидетельствуют, что совместное проживание мужчины и женщины без штампа в паспорте нормальным считают 46% россиян, среди них не состоящих в браке — 56%, среди 18-24-летних — 59%.

45% участников опроса не одобряют отношения сожительства — 55% среди 60-летних и старше, 52% среди женщин.

Большинство россиян — 56% — не признает браком «отношения между мужчиной и женщиной, долгое время проживающими вместе, но не зарегистрированными как официальная семья в органах ЗАГСа».

22 января в Госдуму внесли законопроект, который предлагает ввести в Семейный кодекс России понятие «фактические брачные отношения». Под это определение, по предложению члена Совета Федерации Антона Белякова, должен подпадать «незарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство».

«Признаками фактических брачных отношений являются: совместное проживание в течение пяти лет; совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка (общих детей)», — сказано в проекте закона.

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