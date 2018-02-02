Российское правительство выделяет жилищные сертификаты на 15 млрд рублей

В 2018 году кабмин планирует выдать государственные жилищные сертификаты на сумму в 14,87 млрд рублей. Информация об этом опубликована на сайте российского правительства.

«В рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России». В 2018 году планируется выдать 7273 государственных жилищных сертификата на общую сумму 14,87 млрд рублей», — рассказали представители кабинета министров.

Жилищные сертификаты предназначены для военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, которые подлежат увольнению с военной службы, а также приравненным к ним лицам. Также сертификаты предназначены тем, кто был подвержен радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк», и приравненным к ним лицам; гражданам, признанным в установленном порядке вынужденными переселенцами.

Жилищные документы могут получить россияне, которые покидают районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности и жители, подлежащие переселению из закрытых административно-территориальных образований и территорий, которые раньше входили в границы закрытых административно-территориальных образований.