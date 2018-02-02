За полгода в Интернете собрано 30 тысяч долларов в поддержку Григория Родченкова

За шесть месяцев в Интернете пользователи собрали почти 30 тысяч долларов в помощь деятельности информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова. Об этом сообщает телеканал Russia Today.

Средства в пользу Родченкова собирают на портале gofundme.com. Организаторы отмечают, что проект поддерживают 322 человека, его цель — собрать 500 тысяч долларов.

Как отмечают те, кто выступает в поддержку Григория Родченков, он — герой, так как борется с допингом в спорте. Пользователи Интернета восхищаются его мужеством.

Некоторое время назад тренер потерявшего золото Игр в Сочи латвийца предложил главе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарду Макларену застрелиться, отмечает «Газета.ру».