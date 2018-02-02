24 февраля
Россия
57.63
 
€ 68.79
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

За полгода в Интернете собрано 30 тысяч долларов в поддержку Григория Родченкова

Главная Общество
Москва
12:45 2 Февраля 2018
допинг, борьба, поддержка, информация, сборы, интернет
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

За шесть месяцев в Интернете пользователи собрали почти 30 тысяч долларов в помощь деятельности информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова. Об этом сообщает телеканал Russia Today.

Средства в пользу Родченкова собирают на портале gofundme.com. Организаторы отмечают, что проект поддерживают 322 человека, его цель — собрать 500 тысяч долларов.

Как отмечают те, кто выступает в поддержку Григория Родченков, он — герой, так как борется с допингом в спорте. Пользователи Интернета восхищаются его мужеством.

Некоторое время назад тренер потерявшего золото Игр в Сочи латвийца предложил главе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарду Макларену застрелиться, отмечает «Газета.ру».

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий

Общество

Новости Москвы: Стали известны самые популярные подарки женщин к 23 февраля

Стали известны самые популярные подарки женщин к 23 февраля

23.02.2018
Россия

Расходы женщин в период с 20 по 23 февраля увеличиваются на 45%

В России начали действовать новые правила техосмотра

22.02.2018
Россия

Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации

Новости России: Разводящиеся супруги смогут разделить ребенка и имущество без суда

Разводящиеся супруги смогут разделить ребенка и имущество без суда

22.02.2018
Россия

Бракоразводные процессы готовятся полностью отдать ЗАГСам

Новости России: Почетный удмурт Депардье решил переехать в Алжир

Почетный удмурт Депардье решил переехать в Алжир

21.02.2018
Россия

Однако Россию француз не бросит из-за любви к Мордовии

Новости России: Арестантов СИЗО будут отправлять на принудительное психиатрическое лечение

Арестантов СИЗО будут отправлять на принудительное психиатрическое лечение

20.02.2018
Россия

Поправки в законодательство готовит «Единая Россия»

Новости России: Биометрическую систему идентификации личности запустят в России с июля

Биометрическую систему идентификации личности запустят в России с июля

19.02.2018
Россия

Система будет идентифицировать по голосу и фотографии

Новости России: Родителей начнут штрафовать за отказ от психологического обследования их детей

Родителей начнут штрафовать за отказ от психологического обследования их детей

19.02.2018
Россия

Комиссии по делам несовершеннолетних фактически станут исполнительным органом

Новости России: У православных верующих наступило Прощеное воскресенье

У православных верующих наступило Прощеное воскресенье

18.02.2018
Россия

В этот день принято просить прощение друг у друга

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Усков Д. М. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356