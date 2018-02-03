Авиакомпания Azur Air может прекратить полеты с 21 марта

Авиакомпания Azur Air может прекратить выполнение полетов с 21 марта, если не устранит все нарушения, существенно влияющие на безопасность полетов, говорится в сообщении Росавиации. Ведомство ограничило срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air до 20 марта.

Росавиация ссылается на акт внеплановой проверки ООО «АЗУР эйр» еще в декабре 2017 года. Тогда, утверждает агентство, в деятельности перевозчика «были выявлены несоответствия и недостатки, касающиеся вопросов поддержания летной годности воздушных судов и организации летной работы». Компания затем в установленные сроки не подтвердила устранение недостатков.

В Azur Air сообщили, что не видят «затруднений, связанных с устранением в полном объеме несоответствий и недостатков, выявленных регулятором в результате проверки деятельности компании». Azur Air в кратчайшие сроки подготовит и подаст заявку в Росавиацию для снятия ограничений срока действия сертификата эксплуатанта с приложением всех необходимых документов, свидетельствующих об устранении замечаний. Сейчас перевозчик в полном объеме продолжает операционную деятельность и выполняет коммерческие перевозки.

AZUR air является крупнейшей чартерной авиакомпанией в РФ. Парк состоит из 20 воздушных судов, в том числе восьми Boeing 757-200, семи Boeing 767-300 и пяти Boeing 737-800.

Авиакомпания базируется в московском аэропорту Домодедово и выполняющая рейсы для туроператора Anex, входит в состав холдинга Anex Tourism Group. До конца 2014 года компания именовалась Катэкавиа и являлась региональной авиакомпанией, специализирующейся на авиаперевозках в Сибирском и Приволжском федеральных округах.