Ульяновские курсанты избежали отчисления из вуза за танцы под Satisfaction

Руководство Ульяновского института гражданской авиации объявило выговор курсантам, которые опубликовали видео с танцем под песню Benny Benassi «Satisfaction». С молодыми людьми и их родителями также провели воспитательные беседы. Таким образом, провинившиеся первокурсники продолжат обучение в вузе.

«Поступок курсантов воспринят обучающимися, преподавателями, другими работниками института, ветеранами, многими работниками авиационной отрасли как проявление неуважения к их чести и достоинству, мнению о вузе и представителях авиационной отрасли в целом», — цитирует издание «Интерфакс» ректора Сергея Краснова.

Скандальное видео c полуголыми курсантами распространилось в Сети 16 января. В Росавиации заявили, что ко всем участникам этого «безнравственного эпизода» примут «самые жесткие дисциплинарные меры». Ректор Сергей Краснов назвал это видео «глумлением над отраслью» и сравнил его с акцией Pussy Riot в Храме Христа Спасителя.

Когда возникли разговоры о том, что курсантов могут отчислить после такого поступка, в сети распространился флешмоб в поддержку первокурсников: студенты из разных городов и все неравнодушные публиковали свои версии пародий на Satisfaction.