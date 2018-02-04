В Сирии сбили российский самолет Су-25

Сирийские повстанцы 3 февраля сбили российский самолет Су-25. Информацию подтвердили в Минобороны РФ.

Сообщается, что пилот самолета катапультировался, но погиб, сражаясь с боевиками. Повстанцы из группировки «Джейш эн-Наср» (террористическая организация, запрещенная в России) распространили видеозаписи падения самолета, а также горящих обломков с красной звездой, опознавательным знаком российских военных самолетов.

По предварительной информации, самолет сбит из переносного зенитного-ракетного комплекса, и как убежден первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, ПЗРК, которые имеются у боевиков в Сирии, были поставлены американцами через третьи страны.

Россия с осени 2015 года проводит военную операцию в Сирии, где с 2011 года идет гражданская война. В декабре 2017 года президент России Владимир Путин объявил о выводе из Сирии основной части контингента в связи с выполнением поставленных задач. За время российской операции в Сирии погибли, по официальным данным, более 40 российских военнослужащих.

Фото: AFP 2018 / Omar Haj Kadour