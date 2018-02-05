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К борьбе со снегопадом в Москве привлекли военную технику

Главная Общество
Москва
07:36 5 Февраля 2018
москва, погода, снег, военные
Автор: Sibnovosti.ru
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Личный состав и спецтехника Западного военного округа приступили к очистке улиц и транспортных магистралей от снежных заносов – об этом сообщается на сайте Министерства обороны РФ.

Уточняется, что силы и средства были выделены по обращению глав Калининского района города Москвы и Красногорского муниципального округа Московской области. Сейчас от ЗВО задействовано до 100 военнослужащих и три единицы специальной техники, в том числе два грейдера и одна универсальная дорожная машина. Кроме того, в двухчасовую готовность приведены сводные отряды ликвидации последствий в Кантемировской и Таманской дивизиях, а также соединений и воинских частей Западного военного округа, дислоцированных в Смоленской, Брянской, Владимирской и Тульской областях.

Напомним, сильный снегопад обрушился на столицу России в выходные и, по прогнозу синоптиков, продолжится в понедельник. С утра субботы до 21:00 воскресенья в Москве выпало 38 см снега, что больше месячной февральской нормы.

К борьбе со снегопадом в Москве привлекли военную технику

По данным мэрии Москвы, в ликвидации последствий снегопада задействованы более 15,5 тыс. единиц различной снегоуборочной техники, в том числе более 4 тысю самосвалов. В воскресенье в уборочных работах участвовали около 72 тыс. рабочих. Колонны снегоуборочной техники выходят каждые четыре часа, то есть шесть раз в сутки вместо положенных трех по регламенту. Для сотрудников коммунальных служб развернуты полевые кухни с горячим питанием и чаем, передвижные пункты обогрева.

Фото: mos.ru

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