В Госдуму внесли законопроект о конфискации авто у виновников «пьяных» ДТП

Архангельские депутаты внесли в Госдуму РФ законопроект, предусматривающий конфискацию автомобилей у тех водителей, которые находились за рулем в пьяном виде и стали виновниками ДТП с гибелью людей или нанесением тяжкого вреда здоровью.

Как сообщает РИА «Новости», проект предполагает внесение соответствующих поправок в ст. 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Как отмечают авторы инициативы, сейчас автомобиль у осужденного не конфискуют, что повышает риск «дальнейшего нарушения им правил дорожного движения». Ранее МВД выступило с инициативой ужесточить наказание за повторную езду в пьяном виде. Сейчас максимальное наказание по этой статье составляет два года лишения свободы и штраф в 300 тыс. рублей.

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