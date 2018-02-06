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Роструд разрешил опаздывать на работу из-за пробок и плохой погоды

Главная Общество
Москва
07:26 6 Февраля 2018
погода, работа, пробки
Автор: Sibnovosti.ru
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Опоздание на работу из-за метеоусловий можно считать уважительной причиной, поэтому работодатель не может привлечь сотрудников к дисциплинарной ответственности.

- Поскольку опоздание на работу без уважительных причин может быть расценено как дисциплинарный проступок и повлечь за собой применение дисциплинарного взыскания, работодателям следует в таких случаях учитывать возможное наличие уважительных причин, к которым могут относиться, в том числе, сложные погодные условия и перебои в работе транспорта, - приводят «Известия» слова заместителя главы Федеральной службы по труду и занятости РФ Ивана Шкловца.

С конца минувшей неделе тяжелые метеоусловия зафиксированы в ряде регионов ЦФО. Спасатели и коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности. С 5 на 6 февраля с улиц Москвы вывезли более 800 тыс. кубометров снега. В расчистке улиц задействовано 4 тыс. самосвалов и свыше 15,5 тыс. снегоуборочных машин, также привлечены военные и спецтехника.

По данным Гидрометцентра, циклон, принесший сильные и продолжительные снегопады в Москву, в ближайшее время уйдет из региона, оставив холодный воздух. Затем свое влияние усилит сибирский антициклон, который обеспечит морозную погоду.

Фото: pixabay.com

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