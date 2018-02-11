В столице ОАЭ 12 февраля откроется самый высокий отель мира

Самый высокий отель мира в понедельник, 12 февраля, открывается в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Об этьом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на эмиратское издание Khaleej Times.



До будущей недели рекорд по высоте среди отелей мира также принадлежал дубайскому гостиничному комплексу JW Marriott Marquis. Высота каждой из двух 72-этажных башен составляет 355 метров.

Новый отель-рекордсмен Gevora расположен на центральном шоссе Sheikh Zayed Road. Его высота составляет 356 метров, число этажей — 75.



Фото со страницы Gevora Hotel в соцсети Facebook