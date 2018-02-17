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Российский космонавт показал снимок «катастрофически высохшего» Аральского моря

Главная Общество
Москва
07:56 17 Февраля 2018
общество, космос, космонавт
Автор: Sibnovosti.ru
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Российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал в Instagram снимок Аральского моря с земной орбиты.

Казахстанский Арал по традиции называют морем из-за его размеров, однако на самом деле оно является соленым озером. Во второй половине XX века Аральское море начало резко уменьшаться в размере.

Шкаплеров выразил сожаление, что уровень водоема стал катастрофически низким, несмотря на то, что до 60-х годов прошлого века Арал считался четвертым по величине озером.

«Аральское море — бывшее бессточное соленое озеро, расположенное на границе Казахстана и Узбекистана. До 1960-х годов оно считалось четвертым по величине озером в мире, однако сегодня уровень моря катастрофически низок… И я не ошибся, назвав Аральское море озером. К морю его по традиции относят из-за больших размеров, как и „соседнее“ Каспийское. Они оба являются остатками древнего океана», — написал в Шкаплеров.

Пользователи Instagram в комментариях также посетовали, что случилось такое обмеление, но при этом восхитились красотой космической фотографии.

Фото: UIG

#АральскоеМоре – бывшее бессточное соленое озеро, расположенное на границе Казахстана и Узбекистана. До 1960-х годов оно считалось четвертым по величине озером в мире, однако сегодня уровень моря катастрофически низок... И я не ошибся, назвав Аральское море озером. К морю его по традиции относят из-за больших размеров, как и «соседнее» Каспийское. Они оба являются остатками древнего океана. • The #AralSea from space. Formerly one of the four largest lakes in the world, the Aral Sea has been steadily shrinking since the 1960s.

Публикация от Anton Shkaplerov (@anton_astrey)

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