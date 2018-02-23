Стали известны самые популярные подарки женщин к 23 февраля

В предпраздничные и праздничный дни расходы россиянок существенно растут. Они на 45% больше, чем в обычные дни. В основном тратят женщины в возрасте от 18 до 25, от 30 до 35 и от 50 до 55 лет. Среди самых популярных подарков мужчинам ко Дню защитника Отечества являются одежда, ювелирные изделия, часы, товары для туризма, хобби и игры. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на исследование аналитиков «Сбербанка».

Исследователи выяснили, что самые популярные развлечения у мужчин — это кино, бильярд и боулинг. Меньше всего средств мужчины тратят на медицинские услуги и красоту, всего 2-3% всех трат и около пяти тысяч рублей в год на человека.

Также в исследовании отмечается, что чаще всего доход мужчин растет в возрасте от 25 до 35 лет. Как правило, самую высокую зарплату они получают от 40 до 45 лет — в среднем по стране 38 тысяч рублей.

Самые большие зарплаты у российских мужчин в Чукотском автономном округе — в среднем 61 тысячу рублей, в Москве — 53 тысячи рублей, в Магаданской области — 50,3 тысячи рублей, в Ненецком автономном округе — 44,9 тысячи рублей и в Камчатском крае — 44,6 тысячи рублей.

В январе этого года сообщалось, что средняя зарплата работающих студентов в России равна 29,4 тысячи рублей. В сентябре прошлого года минтруда сообщил, что самые высокооплачиваемые профессии в стране — капитан морского судна — средняя зарплата 500 тысяч рублей и капитан пассажирского авиалайнера — 320 тысяч рублей. Инженер-электрик зарабатывает в среднем 195 тысяч рублей.