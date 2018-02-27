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«Первый канал» объяснил слова Якубовича, назвавшего шизофренией «Поле чудес»

Главная Общество
Россия
08:37 27 Февраля 2018
телевидение, программа
Автор: Sibnovosti.ru
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Представители «Первого канала» прокомментировали вызвавшее накануне широкий общественный резонанс выступление телеведущего Леонида Якубовича, назвавшего проект «Поле чудес» шизофренией.

Как пишет РБК, телевизионщики уточнили, что слова Леонида Якубовича, сказанные в эфире программы «Сегодня вечером», были «вырваны из контекста». По словам представителей «Первого канала», цитата телеведущего «относилась вовсе не к оценке игроков, а тому, как Якубович работает с участниками до начала съемки, чтобы снять напряжение». Между тем, даже в контексте слова вот уже почти 30 лет ведущего популярную передачу Якубовича выглядят достаточно скептически по отношению к телевизионному продукту.

- Я знакомлюсь с игроками, один вопрос я задаю: о чем нельзя говорить? И еще я им говорю - это уже не секрет давным-давно, - я говорю: «Ребята, забудьте слово «играть». Посмотрим на это с другой стороны. XXI век на дворе. Девять взрослых человек с образованием полтора или два часа всерьез на глазах у всей страны по буквам угадывают слово. Это диагноз. Это шизофрения. Что вы, ребята?! Не об этом разговор! Вы же не за этим приехали. Вас кто-то живым-здоровым увидит на экране, все! Человек будет пить до утра! А если еще и привет передадите, так это обморок. Вот и все, давайте про это!, - приводит «Первый канал» полную цитату из выступления Леонида Якубовича.

Фото: wikipedia.org

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