«Первый канал» объяснил слова Якубовича, назвавшего шизофренией «Поле чудес»

Представители «Первого канала» прокомментировали вызвавшее накануне широкий общественный резонанс выступление телеведущего Леонида Якубовича, назвавшего проект «Поле чудес» шизофренией.

Как пишет РБК, телевизионщики уточнили, что слова Леонида Якубовича, сказанные в эфире программы «Сегодня вечером», были «вырваны из контекста». По словам представителей «Первого канала», цитата телеведущего «относилась вовсе не к оценке игроков, а тому, как Якубович работает с участниками до начала съемки, чтобы снять напряжение». Между тем, даже в контексте слова вот уже почти 30 лет ведущего популярную передачу Якубовича выглядят достаточно скептически по отношению к телевизионному продукту.

- Я знакомлюсь с игроками, один вопрос я задаю: о чем нельзя говорить? И еще я им говорю - это уже не секрет давным-давно, - я говорю: «Ребята, забудьте слово «играть». Посмотрим на это с другой стороны. XXI век на дворе. Девять взрослых человек с образованием полтора или два часа всерьез на глазах у всей страны по буквам угадывают слово. Это диагноз. Это шизофрения. Что вы, ребята?! Не об этом разговор! Вы же не за этим приехали. Вас кто-то живым-здоровым увидит на экране, все! Человек будет пить до утра! А если еще и привет передадите, так это обморок. Вот и все, давайте про это!, - приводит «Первый канал» полную цитату из выступления Леонида Якубовича.