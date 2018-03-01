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В России возродят медвытрезвители

Главная Общество
Россия
09:26 1 Марта 2018
алкоголь, полиция, медицина
Автор: Sibnovosti.ru
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В России возродят систему медвытрезвителей. Об этом в интервью «Известиям» сообщил директор Московского научно-практического центра наркологии, главный психиатр-нарколог Минздрава России профессор Евгений Брюн.

Напомним, в 2009 году в результате реформирования системы МВД функции медвытрезвителей были переданы в ведении минздравсоцразвития. После этого заведения фактически были ликвидированы. По словам Евгения Брюна, создание новой системы медвытрезвителей в России – вопрос «практически решенный».

- Вытрезвителями займется Министерство труда и социальной защиты. В некоторых городах они будут существовать в рамках наркологического учреждения, в некоторых — будут самостоятельными муниципальными учреждениями, где-то — при органах соцзащиты, - пояснил психиатр-нарколог.

Евгений Брюн также рассказал о перспективе появления аналога «скорой помощи» для перебравших спиртного людей.

- Это неотложная помощь на дому. Она появится совсем скоро — в апреле мы запустим пробную бригаду. Сверхзадача — не просто выехать к больному, перебравшему алкоголя, а еще провести профилактическую работу на месте. При необходимости — госпитализировать, замотивировать на отказ от алкоголя или на продолжение лечения, - сказал профессор.

Фото: pixabay.com

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