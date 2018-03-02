МВД подсчитало количество угнанных в 2017-м году авто

За 2017 год на территории России было зарегистрировано почти 22 тыс. случаев угона автомобилей с целью кражи.

Как пишут «Известия» со ссылкой на данные Министерства внутренних дел РФ, кроме этого почти 21 тыс. случаев угона была квалифицирована по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». В итоге в целом количество автоугонов в стране за год составило около 43 тыс. случаев. В 2016 году число угонов было больше – около 48 тыс. случаев.

По информации МВД, наибольшее число угонов было зафиксировано в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в столичном регионе. Наименьшее - в Чечне, Калмыкии, Ненецком АО.

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