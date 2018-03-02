Эксперты назвали самые популярные породы кошек в России

В рамках отмечаемого 1 марта Международного дня кошек аналитики сайта Avito составили топ-7 самых популярных пород кошек в России. В исследовании эксперты использовали данные статистики запросов пользователей сервиса популярной доски интернет-объявлений.

Как сообщают «Известия», первое место рейтинга досталось кошкам шотландской породы, второе заняли британцы, а третье – длинношерстные мейн-куны. В топ-7 также оказались бенгальские коты, канадские и донские сфинксы, а также кошки абиссинской породы.

Средняя цена на кошку на сайте Avito в январе составила около 13 тыс. рублей. По словам экспертов, снизилась цена на кошек породы британцев и шотландцев. Самыми дорогими, по традиции, считаются канадские сфинксы, которые стоят больше 20 тыс. рублей. Бенгальские коты обойдутся в 19 тыс. рублей, а мейн-куны – около 17 тыс. рублей. Дешевле всего обойдутся донские сфинксы и персы – порядка 6 тыс. рублей.

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