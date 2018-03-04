Олег Дерипаска получил паспорт Кипра

Российский бизнесмен Олег Дерипаска получил гражданство Кипра. Об этом 2 марта сообщили Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и The Guardian со ссылкой на документы МВД Кипра, попавшие в распоряжении журналистов.

Впервые Дерипаска подал заявление о получении кипрского гражданства в 2016 году, пишет OCCRP, однако ему отказали в связи с расследованием, которое велось в отношении бизнесмена в Бельгии. В июле 2016 года Дерипаска представил письмо от властей Бельгии, в котором говорилось, что дело было отправлено в архив из-за отсутствия доказательств. В марте 2017 году миллиардер подал второе заявление, и оно было одобрено.

Официальный представитель предпринимателя заявил РИА «Новости», что круг бизнес-интересов Дерипаски предполагает необходимость постоянных передвижений по миру.

«Это и стало причиной получения дополнительного паспорта. Олег Дерипаска, без сомнений, остается гражданином России, где он родился, живет его семья и сосредоточены его интересы в бизнесе», — сказал он.

Наличие второго гражданства никак не скажется на выплате налогов, поскольку она «определяется местом постоянного жительства и деятельности».

Добавим, журнал Forbes в 2017 году оценил состояние Олега Дерипаски в 5,1 млрд долларов. По версии журнала, он занимает 23 место в списке богатейших бизнесменов России.