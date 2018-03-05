Города ЧМ-2018 обяжут открыть приюты для животных

Организационный комитет «Россия-2018» и Министерство спорта намерены обязать все регионы-участники чемпионата мира по футболу построить приюты-передержки для бездомных животных.

Как пишут «Известия» со ссылкой на главу оргкомитета Владимира Бурматова, мониторингом и проверкой построенных объектов займется комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды. В качестве примеров будут рекомендованы типовые проекты, которые уже работают в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Планируется, что оргкомитет ЧМ-2018 и Министерство спорта РФ будут отправлять в города, принимающие турнир, типовые проекты приютов для бездомных животных, а профильный комитет ГД — отслеживать проведение строительных работ

По словам председателя оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина, организаторы ЧМ-2018 в России и Международная федерация футбола (FIFA) выступают против жестокого обращения с животными.

- Мы занимаем четкую и понятную позицию. Мы призываем регионы использовать только гуманные меры для контроля популяции бездомных животных и создавать пункты передержки и приюты. Работа в этом направлении уже началась. Никакой утилизации ни в коем случае не будет. Наша общая линия — гуманное обращение с животными, - отметил Алексей Сорокин.

Фото: vk.com/fifaworldcup