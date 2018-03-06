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Эксперты выяснили, что делают дома российские женщины

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Россия
08:49 6 Марта 2018
исследования, женщины
Автор: Sibnovosti.ru
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Эксперты холдинга «Ромир» в ходе исследования выяснили, что женщины в России по-прежнему выполняют большую часть работы по дому, у мужчин в личном ведении — вынос мусора и обслуживание автомобиля.

Как сообщают «Известия», согласно исследованию, 74% российских женщин отвечают за стирку, 76% — за глажку белья. Приготовление пищи также является исключительно женской обязанностью в 52% семей, уборка — в 45%.

Вместе с мужьями женщины участвуют в воспитании детей (71%), покупке продуктов (65%), мытье посуды (50%), уборке (47%) и уходе за домашними животными (40%). При этом мужчины единолично отвечают за приготовление еды только в 3% случаев, а за мытье посуды — в 6%. Уборкой квартир, стиркой и глажкой в одиночестве занимаются лишь 3–4% представителей сильного пола.

Фото: pixabay.com

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