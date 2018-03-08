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Сеть DNS сняла новое видео после обвинений в сексизме

Главная Общество
Москва
06:20 8 Марта 2018
видео, общество, курьезы
Автор: Sibnovosti.ru
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Авторы скандальной рекламы, предлагавшей вывозить женщин в тайгу за носки в качестве подарка на 23 Февраля, выпустили еще один праздничный ролик. Новый проект сети магазинов бытовой техники DNS под названием «Метла маркетинга» опубликован на официальном YouTube-канале компании.

В самом начале нового видео DNS зрителям показывают предупреждение о том, что «ролик от начала до конца представляет собой комическую фантазию и не должен приниматься всерьез».

В ролике снялся директор компании Дмитрий Алексеев вместе со своей женой. По сюжету, она привозит его в багажнике в лес и заставляет откапывать носки. Он натыкается на дерево из носков, бритв и пены после бритья, «проросшее» за две недели. Вся сцена — это фантазия Алексеева о «вирусном видео к 8 марта», о котором он говорит с сотрудником DNS. В финале директор отказывается от идеи, дает сотруднику метлу и призывает «идти работать».

Из-за рекламы к 23 февраля DNS обвинили в сексизме и желании «хайпануть» на теме насилия над женщинами. Алексеев тогда извинился за ролик и назвал его «идиотизмом маркетинга». Гендиректор компании также заявил, что он «категорический противник любого насилия».

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