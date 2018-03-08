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В России ввели обязательный психологический отбор для призывников

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Москва
06:28 8 Марта 2018
армия, общество, военные
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В России ввели обязательный профессиональный психологический отбор для призывников. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 7 марта.

Согласно документу, все граждане при призыве на военную службу, постановке на воинский учет или поступлении на службу по контракту теперь подлежат медицинскому осмотру и психологическому отбору.

В соответствии с законом, граждане, отнесенные по результатам профессионального психологического отбора к четвертой категории — «не рекомендуется» — не могут обучаться военным специальностям, быть приняты на службу по контракту или зачислены в мобилизационный резерв.

Согласно последнему исследованию правозащитной инициативы «Гражданин и армия», 50% жалоб призывников связаны с нарушением законодательства со стороны сотрудников военкоматов. Одно из самых распространенных нарушений, связанных с процедурой призыва, — это неправильное определение категории годности призывника.

В октябре 2017 года президент Владимир Путин заявил, что Россия постепенно отказывается от службы в армии по призыву. Путин отметил, что это происходит медленнее, чем планировалось, из-за бюджетных ограничений, но «пройдет небольшое время, когда вообще этот вопрос будет неактуален».

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