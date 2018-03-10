Puma впервые выпускает коллаборацию с российской компанией

Компания Puma выпустит коллекцию спортивной обуви с изображением героев «Союзмультфильма», сообщила председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

«Это первая в истории Puma коллаборация на российском рынке. Нам очень приятно, что именно "Союзмультфильм" начал сотрудничать с этим знаменитым брендом!» – написала Слащева в Facebook. Она отметила, что Puma, как и «Союзмультфильм», имеет свою большую историю и традиции. «Подобные коллаборации для нас – обязательный шаг для развития лицензионного направления «Союзмультфильма», – добавила Слащева.

Модель с «Винни-Пухом» выполнена в черно-желтых цветах, на пятки нанесена надпись «Неправильные пчелы». Кроссовки с «Ну, погоди» выполнены в бело-голубой гамме из замши, а герои из мультфильма на них вышиты.

19 апреля коллаборация появится в продаже в магазинах Puma и у некоторых партнеров марки — например, в москвоских ЦУМе, Brandshop, Street Beat, КМ20 и Podium.

Коллекция с «Союзмультфильмом» приурочена к 50-летию со дня выхода первых Suede. По этому случаю также выпустят новые версии кроссовок от Karl Lagerfeld, Pepsi, Swarovski, Barbie и других.